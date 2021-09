Carate Brianza, digitalizzazonie delle pratiche edilizie: pronto il portale È pronto il portale che servirà al Comune di Carate a digitalizzare tutte le pratiche edilizie.

A partire da lunedì 13 settembre verrà attivato il servizio di delivery digitale delle pratiche edilizie. Per farlo, l’amministrazione comunale di Carate Brianza, come disposto da una delibera di giunta approvata giovedì scorso, si è affidata alla società Microdisegno di Lodi, presente sul mercato dell’archiviazione documentale da oltre trent’anni.

«L’azienda, che si occuperà di digitalizzare tutte le pratiche, mette a disposizione un portale telematico dove è possibile inserire la richiesta e ottenere la pratica direttamente via mail» ha dichiarato il sindaco Luca Veggian, spiegando i motivi di questa svolta verso il digitale: «La quantità di richieste di accesso agli atti per le pratiche a seguito dei bonus attivati dal Governo è quadruplicata negli ultimi mesi e l’accesso agli uffici è regolato da procedure che scoraggiano la presenza fisica per la pandemia Covid-19. Abbiamo così deciso di aderire a questo progetto in ottemperanza alle nuove normative anti-Covid. Ma era comunque già nostra intenzione procedere alla digitalizzazione dell’archivio delle pratiche edilizie. Avere un archivio cartaceo rende davvero difficoltoso il lavoro degli uffici che per ogni accesso agli atti devono recarsi in archivio, recuperare la pratica e fotocopiarla. Con l’archivio online e la piattaforma snelliremo le pratiche e verranno ridotti i tempi necessari per fornire ai cittadini i documenti richiesti».

