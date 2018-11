Carate Brianza, dal controllo stradale al carcere per droga: quattro arresti Quattro arresti da un semplice controllo stradale: giovedì nella rete dell’Arma sono finiti quattro spacciatori. Li hanno individuati in via Firenze i carabinieri della stazione di Carate Brianza. Sequestrati anche 1.600 euro in contanti.

Particolarmente nervosi, hanno spinto gli uomini in servizio a effettuare una perquisizione. La scoperta è stata stupefacente: rinvenuti e sequestrati 40 involucri di cocaina, peso totale 40 grammi, e 190 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Condotti in caserma e arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, i controlli sono poi proseguiti nella loro casa di Cinisello Balsamo con l’ausilio dei carabinieri del luogo. Qui i militari caratesi non soltanto hanno scoperto un terzo fratello, di trent’anni, e la compagna italiana di quest’ultimo, di 29 anni, ma hanno portato a galla un ulteriore ed ingente quantitativo di droga: 150 involucri per un peso totale di 140 grammi di cocaina, rinvenuti nella Fiat Punto della donna, quasi 14 grammi di hashish, 9 grammi di marijuana e quasi 1.600 euro in contanti di banconote di vario taglio, probabile provento di spaccio. I quattro sono stati tutti arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

