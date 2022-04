Carate Brianza: da quattro mesi nessuna seduta di consiglio comunale, Riva (5 Stelle): «Un altro record negativo» Il consigliere se la prende con la giunta guidata da Luca Veggian: «Il parlamentino si riunirà dopo circa 120 giorni, condizionato dalle lotte intestine della Lega o meglio “Slega Schena”». Critico anche Paoletti (Pd).

Era convocata per venerdì 1 aprile, a Carate Brianza, la conferenza capigruppo per fissare la prossima seduta di consiglio comunale a circa quattro mesi dall’ultima riunione «un altro record sicuramente negativo per la giunta capitanata da Luca Veggian – ha commentato il consigliere del Movimento 5 Stelle, Luca Riva – Il parlamentino si riunirà dopo circa 120 giorni, condizionato dalle lotte intestine della Lega o meglio “Slega Schena” , criticità interne già esplose nei mesi scorsi, dettate dai cattivi rapporti, in maggioranza, fra la Lega, la lista civica. Emerge anche il malcontento serpeggiante nella componente ciellina extra consiliare sull’andamento dell’amministrazione comunale». La data prevista, se confermata dai capigruppo, è quella di martedì 12 aprile. Fra i punti all’ordine del giorno, verrà presentato il rendiconto di gestione 2021.

Anche per Francesco Paoletti del Partito democratico, «non poco tempo è trascorso da quando ci siamo riuniti in consiglio comunale. Sarà la prima riunione, stando alla situazione attuale, ad emergenza sanitaria conclusa. Personalmente ritengo opportuno essere sempre cauti e prudenti. Tuttavia si pone la questione della partecipazione pubblica della riunione, che, per il consiglio comunale, viene garantita dallo streaming. Rimane un interrogativo: la sala consiliare è resa accessibile anche ad esterni in occasione di eventi e cerimonie pubbliche, ma non, ad oggi, per il consiglio comunale. Gli stessi giornalisti possono partecipare alle iniziative di varia natura in aula, ma per ora, non alla massima assise cittadina».

Federica Vernò Giornalista de Il Cittadino

