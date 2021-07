Carate Brianza, ciclabile e parcheggi in arrivo con tre nuove palazzine Approvata in giunta la bozza di convenzione del permesso di costruire tre palazzine residenziali sull’area tra via XXV Aprile e via Achille Grandi a Carate Brianza

È stata recentemente approvata in giunta la bozza di convenzione del permesso di costruire tre palazzine residenziali sull’area tra via XXV Aprile e via Achille Grandi a Carate Brianza. L’accordo tra il comune e l’operatore privato prevede degli interventi a favore della comunità e dei residenti della zona: l’allargamento e rifacimento del manto stradale “con scarifica e riasfaltatura delle porzioni di strada prospicienti il lotto oggetto di intervento”, la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo via XXV aprile e via Achille Grandi, un parcheggio di 35 posti ad uso pubblico sul lato di via Grandi, la realizzazione di strade interne al lotto a servizio dei parcheggi e delle palazzine, l’illuminazione pubblica di strade e parcheggi, e infine, un secondo parcheggio pubblico verso via XXV Aprile con 32 posti auto. Ma non solo.

Lo schema di convenzione prevede anche la cessione gratuita al Comune di una superficie complessiva di 4.846,67 metri quadrati, oltre a degli interventi di gestione sostenibile delle acque meteoriche tramite fornitura e posa di tubi prefabbricati (per il convogliamento delle acque meteoriche e superficiali), di chiusini d’ispezione e di regolatori a vortice.

A scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria (51.972 euro) e secondaria (80.200 euro) che l’azienda avrebbe dovuto versare per circa 132mila euro sono state previste opere per 607mila euro che andranno ad ottimizzare i servizi offerti ai cittadini caratesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA