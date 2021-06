Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Carate Brianza celebra il “battesimo civico” dei maggiorenni durante la festa della Repubblica Festa della Repubblica con “battesimo” civico dei neo maggiorenni a Carate Brianza.

In occasione del 2 giugno, festa della Repubblica italiana, il comune di Carate Brianza organizza il “battesimo civico” dei neo maggiorenni, una cerimonia istituzionale che ha l’obiettivo di «trasmettere alle nuove generazioni i valori fondamentali della Costituzione italiana e l’importanza di far parte della comunità consapevoli dei diritti e dei doveri di essere cittadino». L’iniziativa si svolgerà in villa Cusani Confalonieri, alle ore 17.30, alla presenza dei giovani caratesi, nati negli anni 2002 e 2003.

Dopo i saluti di Antonio Trotta, consigliere nazionale Anmi, Alberto Tevisio, capo gruppo alpini di Carate Brianza, Gaia Torrente, consigliere comunale delegato alle politiche giovanili e Ian Farina, assessore per la Cultura e l’Istruzione, ci saranno gli interventi di Claudio Frigeni, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, del sindaco Luca Veggian e di Fabrizio Sala, assessore di Regione Lombardia per l’Istruzione, Universià̀, Ricerca, Innovazione e Semplificazione.

