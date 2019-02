Carate Brianza: c’è il nuovo senso di marcia in via Romagnosi Primo effetto sugli automobilisti per la modifica viabilistica nel centro di Carate Brianza: è cambiato il senso di marcia in via Romagnosi, ormai percorribile andando da via Dante Cesana verso l’intersezione tra via Mazzini e viale Trento e Trieste; l’immissione su quest’ultima è regolata da impianto semaforico

Primo effetto sugli automobilisti per la modifica viabilistica nel centro di Carate Brianza: è cambiato il senso di marcia in via Romagnosi, ormai percorribile andando da via Dante Cesana verso l’intersezione tra via Mazzini e viale Trento e Trieste; l’immissione su quest’ultima è regolata da impianto semaforico. I lavori sono iniziati giovedì 21 febbraio e termineranno venerdì 22 febbraio. Dunque da sabato 23, oltre al nuovo senso unico su via Romagnosi, ci sarà senso unico in via Dante Cesana, con direttrice periferia – centro nel tratto compreso tra l’intersezione con via San Filippo Neri e via San Simpliciano; si circolerà in entrambe le direzioni nel tratto di via Dante Cesana tra via San Simpliciano e via Romagnosi. Le vie perpendicolari all’asse di via Dante Cesana non subiscono modifiche ad eccezione della via San Simpliciano, che avrà senso unico inverso rispetto a quello attuale (seguirà la direttrice centro-periferia).

