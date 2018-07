Carate Brianza, camminata in notturna lungo il Lambro: appuntamento venerdì 13 luglio Appuntamento venerdì 13 luglio a Carate Brianza con la nuova edizione della “Camminata di luna piena lungo il Lambro” organizzata dai Marciacaratesi col Cittadino media partner. L’anno scorso superata abbondantemente quota 2.500 partecipanti.

La bellezza da riscoprire in una fresca sera d’estate, a “km 0” seguendo quel bianco riflesso lungo la riva del fiume: le emozioni che la “Camminata di luna piena lungo il Lambro” è capace di sprigionare si esprimeranno venerdì 13 luglio. La partenza dell’ottava edizione della manifestazione, organizzata dai Marciacaratesi e con Il Cittadino media partner, è fissata tra le 21.15 e le 21.45 da piazzale Martiri delle Foibe, che è anche il punto di arrivo dove un grande rinfresco (ci saranno anche anguria fresca e ghiaccioli) accoglierà tutti i partecipanti.

Questi ultimi, che lo scorso anno avevano toccato il record di presenze tra le 2500 e le 2700 unità, si pensa possano essere ancora di più per il 2018. Anche perché l’occasione è unica, quantomeno nell’arco dei 365 giorni.

«Il percorso, di circa 8 chilometri, tocca i luoghi dimenticati della Carate di un tempo, quella che trovava ristoro e frescura vicino alle Grotte di Realdino, alle Sorgenti delle Sette Gocce, all’ex Molino Tagliabue, ad Agliate – spiega Silvio Redaelli, segretario dei Marciacaratesi - Grazie all’attenzione degli ultimi anni, questi gioielli sono stati ormai riscoperti, ma la possibilità di visitarli in notturna è assolutamente da vivere».

Il suggestivo percorso sarà infatti illuminato da torce e da led; ci saranno spettacoli musicali sia lungo il percorso che all’arrivo (qui, con gli Amis de l’Osteria). La novità di quest’anno sarà una lieve modifica del percorso per attraversare il ponticello nuovo di zecca dedicato ad Alberto Alberti e per godere, nel parco della Rovella, dello spettacolo di luci a cura della Commissione cultura alternativa. Immancabile sarà infine la presenza dei volontari, ancor più numerosi rispetto alle precedenti edizioni (oltre a Marciacaratesi e amici, un aiuto arriverà anche dalla Protezione civile e dalla Polizia locale).

La quota di partecipazione è per i soci Fiasp di 2,50 euro (senza riconoscimento) o di 4 euro (con riconoscimento: un orologio contapassi); per i non soci di 3 o 5 euro. Le iscrizioni si raccolgono in prevendita presso la sede dei Marciacaratesi (piazza C. Battisti 1, giovedì dalle 21) o da Lory mille idee, Carta più Redaelli, Moka Riz. Iscrizioni anche il giorno stesso, entro le 21.45 (per i gruppi, iscrizioni entro giovedì 12, ore 23). Parte del ricavato dell’evento, patrocinato dal Comune e supportato da sponsor, andrà alle associazioni “Opera San Vincenzo” e Felicemente segui l’Onda di Carate Brianza.

