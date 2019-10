Carate Brianza, auto in fiamme sulla provinciale: traffico in tilt sulla Sp 6

Carate Brianza: incendio vettura sulla Sp6, in azione i vigili del fuoco (Foto by Edoardo Terraneo)

Traffico in tilt sulla provinciale 6 Monza-Carate per l’incendio di un’auto a una rotonda nel tratto poco lontano dall’ospedale di Carate Brianza. È successo intorno alle 18.30 di venerdì 25 ottobre, alla guida di una monovolume una donna di 55 anni che è stata soccorsa e non trasportata in pronto soccorso.

Sul posto i vigili del fuoco di Seregno. Probabile un guasto nel vano motore che ha provocato un corto circuito e le fiamme. Per governare il traffico, in un’ora di punta, sono intervenuti polizia locale e carabinieri. Ma le code si sono allungate in entrambe le direzioni.

