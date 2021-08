Carate Brianza approva il Dup, ma è polemica con le opposizioni Carate Brianza approva il Dup 2022-2024, il documento unico di programmazione che definisce gli obiettivi dell’amministrazione per il prossimo triennio. Critiche le opposizioni, secondo il Pd manca “l’impegno a agire in modo da ridurre la pressione fiscale”.

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, è stato approvato (con 9 voti favorevoli e 4 contrari) il Dup 2022-2024, il documento unico di programmazione che definisce gli obiettivi dell’amministrazione per il prossimo triennio. Ma non senza critiche da parte dell’opposizione di centrosinistra, che dopo aver contestato vari punti del documento, ha votato a sfavore.

Interpellato per primo, il consigliere Giampiero Sirtori ha evidenziato come dal Dup non sia chiara “la direzione che sarà intrapresa per rispettare gli obblighi di riduzione del consumo di suolo, che al momento risulta già ampiamente urbanizzato”, ricordando che “in questo ultimo periodo sono stati iniziati lavori per la realizzazione di nuovi complessi residenziali con abbattimento di alberi secolari, oltre a quelli già programmati”.

La parola è poi passata al capogruppo del Pd Francesco Paoletti, che ha evidenziato l’assenza di diversi punti presenti nei Dup precedenti: “Non sono dettagli, mancano aspetti importanti. Nel documento non ho ritrovato rinnovato l’impegno a agire in modo da ridurre la pressione fiscale. Mancano anche l’impegno ad introdurre il quoziente famigliare, a valutare il Daspo urbano, ma anche il tema della sicurezza attraverso il vicinato”.

In risposta al consigliere Sirtori, il sindaco Luca Veggian ha ribadito che “il consumo di suolo è una prerogativa” dell’amministrazione. “Dobbiamo rispettare quanto viene imposto da enti superiori. Terremo conto di questo aspetto”, ha aggiunto, per poi sottolineare che “tutti gli interventi che stanno partendo sono frutto delle previsioni” fatte a suo tempo dall’opposizione. “Sicuramente se ci sono degli indirizzi e obiettivi che mancano, dei refusi, ci confronteremo - ha poi affermato Veggian rispondendo all’intervento di Paoletti - Su questo faremo un controllo e vedremo a livello tecnico come mai sono state tolte queste voci che devono essere presenti”.

