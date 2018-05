Carate Brianza: allarme per una fuga di gas, vigili del fuoco nella zona della scuola media Vigili del fuoco al lavoro per tutto il giorno a Carate Brianza per scovare una fuga di gas che ha messo in allarme la zona intorno alla scuola Romagnosi in via Cantore e Donizetti. In serata tecnici dell’azienda del gas nella scuola.

Vigili del fuoco al lavoro per tutto il giorno a Carate Brianza per scovare una fuga di gas che ha messo in allarme la zona intorno alla scuola Romagnosi in via Cantore e Donizetti. L’allarme è scattato in tarda mattinata e ha portato sul posto i pompieri di Carate e Seregno, raggiunti nel pomeriggio dalla squadra Nbcr da Milano. Le attenzioni si sono inizialmente indirizzate verso un camper parcheggiato che si temeva potesse essere saturo di gas. Per precauzione sono state evacuate anche una palazzina e delle abitazioni ed è stato deviato il traffico.

(Foto by Edoardo Terraneo)

I controllli si sono poi allargati alle vie limitrofe e alla scuola dove in serata, rientrati i vigili del fuoco, sono rimasti i tecnici dell’azienda del gas.

(Foto by Edoardo Terraneo)

