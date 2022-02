Villasanta defibrillatore nuovo in Comune regalato dalla famiglia Fagnani (Foto by Michele Boni)

Carate Brianza: a scuola il defibrillatore in memoria del tassista eroe Eugenio Fumagalli L’istituto parrocchiale paritario “Vescovi Valtorta e Colombo” di Carate Brianza si arricchisce di un defibrillatore a servizio della scuola dell’infanzia e della scuola primaria: è stato donato da una famiglia in memoria di Eugenio Fumagalli, il tassista travolto e ucciso sulla Milano-Meda mentre soccorreva due ragazzi coinvolti in un incidente.

Inaugurazione mercoledì 16 febbraio nel cortile dell’istituto parrocchiale paritario tradizionale e bilingue “Vescovi Valtorta e Colombo” di Carate Brianza per il defibrillatore a servizio della scuola dell’infanzia e della scuola primaria donato in memoria di Eugenio Fumagalli, il tassista di Albiate travolto e ucciso sulla Milano Meda mentre prestava soccorso a una coppia di fidanzati coinvolti in un incidente il 12 gennaio 2019.

Una cerimonia significativa che si svolgerà, tra gli altri, alla presenza del dirigente scolastico Igor Radaelli e del sindaco di Carate, Luca Veggian.

A donare il nuovo Dae è stata una famiglia della scuola in ricordo del 47enne albiatese alla cui memoria nel 2019 il Comune di Milano scelse di assegnare l’Ambrogino d’oro per sottolineare quel gesto di solidarietà che si è rivelato estremo per il tassista.

«Il suo taxi, Zulu 38, si è fermato per l’ultima volta il 12 gennaio di quest’anno lungo la strada di casa, la statale Milano Meda, per soccorrere due ragazzi rimasti incastrati nella loro auto a seguito di un tamponamento. Un altro gesto di altruismo, per uno come lui di normale responsabilità e senso civico, l’ultimo di tanti grazie al quale i due giovani sono riusciti a liberarsi e a mettersi in salvo, appena un momento prima del successivo tamponamento che gli è costato la vita», recitava la motivazione della benemerenza.

