Carate: botta e risposta al veleno tra M5S e sindaco sul rimpasto di giunta

Il Movimento 5 Stelle di Carate torna sul tema dell’ormai prossimo rimpasto nella giunta Veggian, con un comunicato stampa che punta il dito contro il sindaco e cerca di anticiparne le mosse. «Dopo le recenti dichiarazioni è evidente che il nostro sindaco Luca Veggian si trovi in estrema difficoltà nel sostituire Eleonora Frigerio», scrive il gruppo di opposizione.

«Il primo cittadino ha spostato a fine settembre il limite fissato per presentare la nuova giunta, ma si sta dimenticando che le elezioni amministrative negli altri Comuni della provincia si svolgeranno il 3 e 4 ottobre - precisa l’opposizione -. Non è un caso che noi come Movimento 5 Stelle facciamo riferimento a queste date perché probabilmente il sindaco attingerà dai possibili bocciati mantenendo promesse del tipo “candidati, corri, se non vinci fai l’assessore a Carate”», ipotizza il M5S in un comunicato siglato dal capogruppo consigliare Luca Riva.

In riposta, il sindaco Luca Veggian ha “smontato” le previsioni del gruppo, sottolineando come la data di presentazione della nuova squadra non sia un problema di loro competenza. «Leggere la rubrica di Riva è come leggere la parte delle barzellette. Una volta che esce con un suo gossip succede sempre l’esatto contrario. La squadra di giunta sarà presentata a settembre, non deve essere lui a sindacare in quale data del mese. Il giorno in cui deciderò di annunciare i nuovi assessori non è un problema che lo riguarda», ha dichiarato Veggian, per poi annunciare di aver già individuato le due figure che prenderanno il posto degli ex assessori Eleonora Frigerio e Alessando Terraneo, che hanno lasciato l’incarico in giunta da quasi due mesi: «Abbiamo già la disponibilità delle nuove persone. Non appena sarà tutto pronto le annunceremo».

