Carate: bimba di 4 anni chiude fuori casa i genitori, arrivano i vigili del fuoco

Ha chiuso i genitori fuori casa tanto che per rientrare nell’abitazione mamma e papà hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco e il personale del 118. È accaduto domenica 17 giugno nel pomeriggio a Carate Brianza, in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Martin Luther King.