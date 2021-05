Carate, aggressione alla fermata dell’autobus in pieno centro: 32enne in ospedale L’uomo ha rimediato diversi traumi. Sul posto ambulanza Giussano che dopo averlo medicato l’ha trasferito in ospedale a Desio. Indagano i carabinieri

Aggressione sabato 29 maggio a Carate tra via Cusani e corso della Libertà, in pieno centro. Nei pressi della fermata del bus un 32enne è stato aggredito e ha rimediato diversi traumi. Sul posto ambulanza Giussano che dopo averlo medicato l’ha trasferito in ospedale a Desio. Indagano i carabinieri sull’aggressore, non ancora rintracciato, e sui motivi del pestaggio.

