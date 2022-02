Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Carabinieri, la compagnia di Seregno mette sotto controllo nove scali ferroviari Allontanati gruppi di persone che bivaccavano e consumavano alcolici. Due sono state trovate in possesso di droga. Trovato anche uno straniero con il permesso di soggiorno scaduto

Controllo straordinario delle stazioni ferroviarie nel pomeriggio del 4 febbraio per i carabinieri della compagnia di Seregno. I nove scali messi sotto osservazione sono quelli che rientrano nel territorio di competenza dei militari: Seveso (due stazioni), Lentate, Meda, Carate Brianza, Besana in Brianza (due stazioni) e Renate.

A Seregno i carabinieri sono intervenuti proprio mentre diversi gruppetti di stranieri, molti di giovane età, bivaccavano e consumavano alcolici. Molti si sono allontanati ma molti altri sono stati identificati dai carabinieri. Qui è stata controllata l’intera area ferroviaria: banchine, sottopasso tra i binari e sala d’attesa.

In tutto nell’operazione sono state controllate 150 persone.Due giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana sufficienti: droga sequestrata e per loro segnalazione all’autorità amministrativa.

Tra i fermati anche un nigeriano 24enne con precedenti per reati contro la persona che, avendo il permesso di soggiorno scaduto dal 2018 con domanda di rinnovo rigettata, è denunciato per il reato di immigrazione clandestina.

