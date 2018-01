Carabinieri e vigili nei mercati di Cesano contro venditori e parcheggiatori abusivi Carabinieri e polizia locale nei mercati di Cesano Maderno per contrastare la presenza di venditori e parcheggiatori abusivi venerdì in piazza Facchetti e via Moncenisio. Sequestrate derrate alimentari e identificato un ambulante.

Carabinieri e polizia locale nei mercati di Cesano Maderno per contrastare la presenza di venditori e parcheggiatori abusivi. Su impulso dell’amministrazione comunale, l’operazione congiunta ha interessato venerdì 26 gennaio le aree di piazza Facchetti e via Moncenisio al Molinello.

Uno dei controlli che si ripetono periodicamente alla ricerca di venditori abusivi e irregolari che stazionano vicino alle aree di parcheggio. Si è concluso con il sequestro di derrate alimentari e l’identificazione di un venditore, multato dai vigili, da parte dei carabinieri.

Blitz dei carabinieri in piazza Facchetti anche venerdì 19 gennaio. Alla vista dell’auto di servizio e delle divise diversi venditori abusivi avevano tentato la fuga. In due casi erano stati inseguiti e bloccati a piedi. Il bilancio: dodici stranieri accompagnati alla tenenza, risultati tutti in possesso di permesso di soggiorno, per motivi umanitari, ma comunque segnalati in questura per avviare il procedimento amministrativo di foglio di via. Sbarcati in Sicilia, non erano correttamente censiti. Nei confronti di alcuni di loro è stata elevata anche una multa di 700 euro per l’abusiva attività di posteggiatore. I militari avevano anche sequestrato 100 euro, molto probabilmente proventi dell’irregolare attività di parcheggiatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA