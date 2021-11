Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Carabinieri: commemorazione dei caduti al Comando provinciale di Monza Commemorati i carabinieri caduti in guerra e nel dopoguerra, nell’adempimento del dovere alla presenza del Comandante Provinciale, degli ufficiali, sottufficiali e graduati della sede oltre che del Presidente della A.N.C.

Commemorazione del 2 novembre al Comando Provinciale dei Carabinieri: deposta una corona in ricordo dei caduti. La cerimonia è avvenuta martedì mattina nella caserma di via Volturno, a Monza. Commemorati i carabinieri caduti in guerra e nel dopoguerra, nell’adempimento del dovere alla presenza del Comandante Provinciale, degli ufficiali, sottufficiali e graduati della sede oltre che del Presidente della A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) di Monza. La deposizione della corona di alloro è stata accompagnata dalle note del silenzio.

