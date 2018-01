Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Carabinieri a scuola a Vimercate: incontri con gli studenti del Floriani Per tre giorni i carabinieri di Vimercate hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Floriani per confronti a tutto tondo: dall’uso e spaccio di sostanze stupefacenti al rapporto con le forze dell’ordine.

Uso e spaccio di sostanze stupefacenti e gli effetti di droghe e alcol, ma anche bullismo, violenze e maltrattamenti in famiglia e il concetto di reato. Sono stati incontri a tutto tondo quelli che per tre giorni hanno messo di fronte i carabinieri di Vimercate e gli studenti dell’Istituto Floriani.

Nella scorsa settimana i carabinieri della locale Compagnia con il capitano Antonio Stanizzi, il comandante della stazione Stefano Sterpetti e il maresciallo Enzo Romano hanno incontrato oltre 200 ragazzi delle classe seconde e terze per informarli sui temi di più stretta attualità e più vicini al loro mondo.

Tra questi anche i compiti preventivi e repressivi delle forze dell’ordine, il ruolo dell’Arma e la vicinanza del carabiniere al cittadino. I militari hanno sensibilizzato gli studenti a considerare le caserme e la figura del carabiniere come punti di riferimento per richieste di aiuto, di indicazioni e consigli di vario genere, stabilendo con loro e con gli insegnanti specifici punti di contatto per meglio agevolare le relazioni con l’Arma.

