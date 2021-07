Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Capriano in festa per la patronale: il ricavato per sostenere i lavori nelle chiese di Briosco Tutto pronto a Capriano per la festa patronale che si svolgerà sabato 17 e domenica 18 luglio. Il ricavato delle cene previste andranno a sostegno dei i lavori in programma nelle tre chiese della comunità pastorale.

Capriano in festa . La festa patronale della frazione brioschese si svolgerà tra sabato 17 e domenica 18 luglio. Sarà possibile cenare in oratorio dalle 19 alle 22.30 ma bisogna prenotarsi presso i commercianti del paese: da “Erika Acconciature” a Briosco, presso l’edicola “Confalonieri” a Capriano o presso l’edicola “Leone” a Fornaci. Il ricavato delle cene sarà destinato ai lavori in programma nelle tre chiese della comunità pastorale San Vittore.

