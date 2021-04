Capra vaga senza meta tra le strade di Concorezzo, ultimo avvistamento all’alba in via Garibaldi Non è ancora noto da dove possa essersi allontanata. Impegnati nelle ricerche anche carabinieri e polizia locale. L’appello del sindaco Capitanio alla popolazione affinchè avvisi in caso di avvistamenti dell’animale,

È caccia alla capra in fuga per le strade di Concorezzo. L’ultimo avvistamento è avvenuto giovedì mattina 15 aprile verso le 5.30 in via Garibaldi. Al momento non è noto da dove si sia allontanata. Intanto il sindaco, Mauro Capitanio, ha lanciato un appello. «È in giro da martedì sera e purtroppo anche con polizia locale e carabinieri non siamo ancora riusciti ad intercettarla. Chiunque la vedesse può chiamare subito il 112 o la polizia locale al numero 039.604.1776. Grazie!» ha fatto sapere il primo cittadino. Intanto c’è chi promette asilo nel proprio giardino qualora riuscisse a rintracciare l’animale che vaga spaventato, senza una meta.

