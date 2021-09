Caponago: taglio del nastro per il nuovo punto prelievi in via Roma Si chiama “L’Ambulatorio”, alla cerimonia presenti il sindaco Buzzini e il direttore generale della Asst Brianza Marco Trivelli: «Una giornata importante per il nostro paese». Aprirà i battenti il prossimo 14 settembre.

Si è tenuta domenica 5, nella giornata della Festa del Paese, il taglio del nastro del centro prelievi “L’Ambulatorio” in via Roma 57 a Caponago. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Monica Buzzini, i rappresentanti dell’Amministrazione e il direttore generale Asst Brianza Marco Trivelli

«Oggi è una giornata importante per Caponago - ha dichiarato il primo cittadino -. È un risultato a cui siamo giunti dopo anni di lavoro, in collaborazione con ASST Brianza finalmente, e in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. Grazie a Asst Brianza, ai nostri uffici e alla Giunta per il grande impegno dimostrato. L’apertura ufficiale del centro è prevista per martedì 14 settembre, spero che i cittadini vogliano utilizzarlo».

«Sono lieto si sia concluso il grande lavoro che il Comune assieme a Asst hanno messo in campo per l’apertura di questo punto prelievi, un punto di prossimità - le parole del Direttore generale Asst Brianza durante la cerimonia -. Speriamo sia il primo di una serie di servizi che possano permettere l’accesso alle cure più semplice e rapido per i cittadini di Caponago».

L’attività di prelievo e analisi sarà effettuata in convenzione con Asst Brianza ed è dedicata a tutti cittadini di età superiore ai 6 anni. Il punto prelievi aprirà tutti i martedì e i giovedì dalle 7.30 alle 9.30.

