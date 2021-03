Caponago “star” grazie al vaccino Sputnik, il sindaco Buzzini ospite a Radio 24 Alla notizia che i vaccino anti covid russo potrebbe essere prodotto nello stabilimento di Adienne Srl il nome della cittadina ha iniziato a rimbalzare su tutti gli organi di stampa. Il primo cittadino: «Spero si acceleri sulla distribuzione».

Da quando è emersa la notizia che i vaccino anti covid russo, lo Sputnik V, potrebbe essere prodotto nello stabilimento di Adienne Srl a Caponago, il nome della cittadina brianzola ha iniziato a rimbalzare su tutti gli organi di stampa.

Martedì 9, per parlare di questo argomento, il sindaco Monica Buzzini è stata ospite di “Effetto notte”, il programma condotto da Roberta Giordano su Radio 24.

«In questi giorni Caponago è “caput mundi”, il mio telefono sta andando a fuoco - l’intervento del primo cittadino -. Non è da tanto che l’azienda è sul nostro territorio, ma prima c’era AstraZeneca. Quindi Caponago è sempre stata un’eccellenza da questo punto di vista».

Il sindaco ha poi risposto in merito alla situazione coronavirus sul territorio comunale: «Al momento siamo in linea con tutto il resto della Lombardia con un numero di contagi in forte aumento nelle ultime due settimane - ha proseguito la Buzzini -. La situazione è preoccupante anche perché i cittadini fanno più fatica a seguire le regole».

Tornando allo Sputnik il sindaco ha voluto ribadire che la priorità al momento è la distribuzione dei vaccini: «Sto seguendo attentamente l’evoluzione - ha proseguito -. Domenica ho capito da un’intervista in tv che si stava muovendo qualcosa con lo Sputnik. Bisogna però capire i tempi che ci vorranno per produrlo e quando potrà arrivare ai cittadini. Io spero soprattutto che ci sia un’accelerazione sulla distribuzione, e mi sembra che la Lombardia sia un po’ ferma. Va benissimo che le aziende si mettano in campo per produrlo ma la priorità adesso è la distribuzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA