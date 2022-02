Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Caponago, senza patente dal 2008 e con l’auto senza libretto né revisione: multa di 6mila euro A condurre l’operazione nei giorni scorsi sono stati gli agenti della polizia locale. L’automobilista, un peruviano residente a Monza, è stato fermato dagli agenti mentre percorreva via Silvio Pellico. La patente gli era stata tolta nel 2008 per guida in stato di ebbrezza,

Multa da capogiro per un automobilista pizzicato a Caponago con patente revocata e l’auto senza assicurazione né revisione e libretto di circolazione, già posta in passato sotto fermo amministrativo. Dovrà pagare una contravvenzione di oltre 6mila euro. A condurre l’operazione nei giorni scorsi sono stati gli agenti della polizia locale coordinata dal comandante Gabriele Garberoglio.

L’automobilista, un peruviano residente a Monza, è stato fermato dagli agenti mentre percorreva via Silvio Pellico poiché durante un normale controllo di routine è stato inizialmente rilevato che la Lancia Delta guidata dal 40enne era sprovvista della revisione. I vigili però hanno approfondito ulteriormente la questione e si sono accorti che il veicolo non aveva neppure il certificato di assicurazione, né il libretto di circolazione. Il conducente non aveva con sé neanche la licenza di guida.

A tal punto gli uomini di Garberoglio hanno sequestrato la Lancia Delta e fatto ulteriori verifiche sul peruviano che guidava con una patente revocata addirittura nel 2008 per guida in stato di ebbrezza. Tutte queste irregolarità hanno fatto elevare una contravvenzione agli agenti di oltre 6mila euro nei confronti dell’automobilista e ora il 40enne rischia anche una denuncia penale per la recidiva della guida senza licenza di guida.

