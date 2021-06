Caponago: moria di pesci lungo il Molgora, chiesto l’intervento di Arpa

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Moria di pesci lungo il Molgora. Il comune di Caponago chiede l’intervento di Arpa. La segnalazione è partita da alcuni cittadini caponaghesi nel weekend tra il 12 e 13 giugno.

Alcuni esemplari di pesciolini sono stati visti galleggiare sul torrente privi di vita. La segnalazione è stata presa in carico dal Comune che, dopo un sopralluogo, a sua volta ha chiesto l’intervento dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale come annunciato sui social dalla sindaca Monica Buzzini: «A seguito della segnalazione che abbiamo fatto questa mattina gli enti competenti sono intervenuti - si legge nel post pubblicato su Facebook -. Attendiamo le risultanze dei controlli e invito i cittadini a fare segnalazioni tempestive ai canali corretti. Il controllo del territorio è importante e fare segnalazioni tempestive importantissimo. Ringrazio l’assessore Andrea Travella che durante una passeggiata mattutina ha notato i pesci e fatto la segnalazione».

Nei mesi scorsi lungo il tratto del torrente che passa da Caponago era stata segnalata la comparsa di una schiuma biancastra e persistente.

