Caponago: le “telecamere spia” lo colgono in azione mentre abbandona una lavatrice Un cittadino è stato pizzicato a buttare l’elettrodomestico in una zona di campagna al confine con Carugate. Convocato e sanzionato dagli agenti della polizia locale sarà anche obbligato al ripristino dei luoghi.

A Caponago continua la dura contro che abbandona i rifiuti. L’ultimo “furbetto” è stato pizzicato dalle telecamere nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 marzo mentre abbandonava una lavatrice nella campagna tra Caponago e Carugate.

«Anche oggi, grazie alle nuove telecamere, a carica autonoma e autosufficienti, nascoste in zone limitrofe del nostro territorio, in zona cascine fra Caponago e Carugate, siamo stati in grado di cogliere sul fatto uno scarico abusivo (una bellissima lavatrice) - ha raccontato il sindaco, Monica Buzzini -. Convocato e sanzionato ( per lo scarico abusivo di rifiuti al suolo si rischia una sanzione di 600 euro o addirittura in alcuni casi la denuncia penale) e obbligo ripristino dei luoghi».

