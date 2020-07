Caponago, incendio sul tetto di un capannone: vigili del fuoco sul posto, nessun ferito Vigili del fuoco a Caponago nel pomeriggio di martedì 7 luglio per un incendio partito dal tetto di un capannone nella zona industriale al confine con Agrate. Azienda evacuata, nessun ferito.

Vigili del fuoco in azione in via Galileo Galilei a Caponago. Nelle prime ore del pomeriggio di martedì 7 luglio, il tetto di un capannone della ditta Shunt si è incendiato lanciando in cielo una lunga colonna di fumo nero. L’azienda è stata evacuata.

Sul posto, nella zona di Caponago a ridosso della autostrada A4 e al confine con Agrate, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Caponago guidati dal comandante Gabriele Garberoglio che, constatata la situazione, hanno richiesto l’intervento del 115: i mezzi sono arrivati da Vimercate e Gorgonzola.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale e una volante dei Carabinieri da Agrate Brianza. Gli agenti hanno provveduto alla messa in sicurezza procedendo con la chiusura del’intera via. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e verificare la struttura in un intervento durato circa un paio d’ore.

Alla fine non si sono registrati feriti, l’incendio sembrerebbe essere partito dall’impianto fotovoltaico.

