Caponago, ha mezzo chilo di hashish e della cocaina: arrestato un 49enne di Monza È stato trovato in possesso di mezzo chilo di hashish e di circa 30 grammi di cocaina un 49enne residente a Monza arrestato martedì pomeriggio 20 marzo a Caponago, in via Adua, dove è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Vimercate.

L’italiano, già noto alla Giustizia, dopo l’esito positivo della perquisizione personale e domiciliare, è stato tratto in arresto per detenzione fini spaccio e tradotto in carcere a Monza. Tra l’altro, da successivi accertamenti è emerso che sul 49enne pendeva un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Milano per una condanna a 4 anni e 3 mesi di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti per fatti accaduti nel 2013 a Cologno Monzese e comuni limitrofi. Il provvedimento gli è stato notificato dopo l’arresto.

