Seregno incendio via Solferino 1 gennaio 2020 (Foto by Edoardo Terraneo)

Capodanno, incendi in Brianza: a Seregno a fuoco due auto e un furgone, a Cesano un parco giochi - FOTO LEGGI I Feriti - FOTO - Incendi nella notte di capodanno come conseguenza dei festeggiamenti con i fuochi d’artificio. A Seregno bruciati tre veicoli, a Cesano Maderno danneggiato un parco giochi.

Petardi e fuochi d’artificio di capodanno hanno provocato anche incendi. È successo a Seregno e Cesano Maderno.

LEGGI Petardi e alcol a capodanno in Brianza: ragazzo perde tre dita a Limbiate

Poco prima dell’1 a Seregno in via Solferino sono andate a fuoco due auto e un furgone. Danni ingenti e fiamme alte che hanno messo in allarme i residenti già in strada per i festeggiamenti di capodanno. Sul posto i vigili del fuoco di Seregno e l’autobotte da Carate Brianza. Nessun è rimasto ferito, non si esclude che siano stati provocati dai fuochi artificiali.

Seregno incendio via Solferino 1 gennaio 2020

(Foto by Edoardo Terraneo)

Seregno incendio via Solferino 1 gennaio 2020

(Foto by Edoardo Terraneo)

All’1 e 10 intervento a Cesano Maderno per un incendio nel parco giochi di via Paolo VI nel quartiere San Bernardo. L’allarme è stato lanciato dai residenti, danneggiato un gioco per i bambini. L’ipotesi è di un atto vandalico con uso di fuochi d’artificio. Sul posto l’autopompa di Seregno.

Cesano via Paolo VI incendio giochi parco

Cesano via Paolo VI incendio giochi parco

© RIPRODUZIONE RISERVATA