Capodanno, come festeggiare a casa e in sicurezza: niente baci, aerare gli ambienti Dal Ministero della Salute arrivano consigli e suggerimenti per preparare al meglio la festa di capodanno, se si sceglie di aspettare la mezzanotte con persone che non fanno parte del nucleo famigliare.

A poche ora dai preparativi per il veglione di Capodanno, dal Ministero della Salute arrivano consigli e suggerimenti per preparare al meglio la tavola e accogliere amici e ospiti in sicurezza. Fuori casa è comunque consentito festeggiare al ristorante con Green pass rafforzato e soggiornare in hotel, sono vietate feste di piazza e assembramenti. Chiuse discoteche e sale da ballo.



Ma di fronte al continuo incremento dei contagi e al numero in crescita delle quarantene, seguiti anche ai festeggiamenti di Natale, in tanti hanno scelto le mura di casa per organizzare comunque un momento di festa in attesa della mezzanotte.



Le regole sono ormai note ma disattese soprattutto quando si festeggia in casa. Meglio quindi ricordare quali comportamenti è bene tenere per festeggiare in maniera più sicura qualora si decidesse di salutare l’arrivo del nuovo anno con amici o parenti che non convivono abitualmente nel nucleo famigliare.

La prima cura va riservata ai soggetti più fragili, in particolare agli anziani o a quelle persone che presentono particolari patologie, e che sono a maggiore rischio di complicanze in caso di contagio da Covid – 19. In questo caso è consigliato indossare sempre la mascherina, tranne ovviamente durante il momento del pasto.

Evitare sempre baci, abbracci o strette di mano. Meglio uno sguardo di intesa anche allo scoccare della mezzanotte.

Insieme a spumante e lenticchie sul tavolo del Capodanno domestico non dovrà mancare l’igienizzante (soluzione idroalcolica): lavarsi frequentemente le mani o igienizzarle più volte riduce le possibilità di contagio.

Mantenere il giusto distanziamento non è sempre possibile quando ci si trova in casa, per questo gli esperti del Ministero della Salute consigliano di contingentare il numero degli invitati in base alle dimensioni della sala da pranzo, e comunque non superare il numero di dieci commensali.

Fondamentale quindi è aerare frequentemente gli ambienti, aprendo le finestre anche solo per pochi minuti ma più volte durante la serata.

Particolare attenzione va prestata alla preparazione della tavola per il cenone. Evitare assolutamente il pasto a buffet o passarsi i vassoi con le portate. Meglio pensare a monoporzioni e comunque evitare che gli invitati si passino tra di loro piatti e pietanze. Se le dimensioni della tavola lo consentono è consigliabile mantenere un metro di distanza tra una sedia e un’altra.

A questo punto si può iniziare a festeggiare, consapevoli però che il Covid – 19 è tutt’altro che sconfitto, e a fare la differenza sono sempre i comportamenti di ciascuno.

«Siamo sotto pressione, non abbiamo un attimo per riposare – fanno sapere i medici di base – i casi di contagio sono numerosissimi e in continua crescita anche se fortunatamente non si presentano in forma severa. Alla luce di queste evidenze il nostro consiglio è quindi di non organizzare nessun cenone con persone estranee alla famiglia. Sarebbe meglio restare in casa tra congiunti, senza correre inutili rischi».

