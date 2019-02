Capitanio (Lega): «Bene il governo sulla delicata situazione Alitalia» Applausi al governo per come sta conducendo la vicenda Alitalia: «Dopo anni di silenzi e incertezze» da parte dei deputati della Lega in Commissione Trasporti di Montecitorio, Elena Maccanti (capogruppo) e il concorezzese Massimiliano Capitanio che elogia il concittadino e commissario straordinario della Compagnia, Stefano Paleari.

«Finalmente l’Italia ha un Governo che prende in mano la delicata situazione di Alitalia nell’interesse esclusivo del Paese - dicono i parlamentari - Certo, paghiamo ancora le conseguenze dei fallimenti dei governi precedenti che, tra spot elettorali e salvataggi improbabili, hanno solo ulteriormente complicato la vicenda».

«Siamo sicuri - aggiungono - che la direzione intrapresa, con l’individuazione di un nuovo player come Fs, sia quella giusta per ridare da una parte dignità e competitività alla nostra compagnia di bandiera e, dall’altra, garanzie sui livelli occupazionali. Pieno sostegno a questa opportunità».

