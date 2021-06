Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Capanno agricolo in fiamme al confine con Lentate sul Seveso Fiamme alte e colonna di fumo visibile da diversi chilometri per l’incendio in un capanno agricolo a ridosso della Novedratese al confine con Lentate sul Seveso.

Fiamme alte e colonna di fumo visibile da diversi chilometri per l’incendio in un capanno agricolo a ridosso della Novedratese al confine con Lentate sul Seveso. È successo nel primo pomeriggio di venerdì 4 giugno, una manciata di minuti dopo le 14. Sul posto i vigili del fuoco di Cantù che avevano richiesto anche il supporto del comando di Monza che fortunatamente poi non si è rivelato essenziale ed è stato interrotto. Nessun ferito o intossicato nell’intervento che si è concluso con i danni al capanno.

