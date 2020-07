Cantieri sulle strade provinciali: ripartono i lavori sulla Milano-Meda, iniziano a Besana in Brianza Novità per i cantieri sulle strade di competenza provinciale: nella notte di lunedì 6 luglio riparte il cantiere sulla Milano-Meda con chiusure e uscite obbligatorie da Barlassina in direzione sud, da martedì 7 luglio apre quello sulla provinciale nel Comune di Besana Brianza.

Novità per i cantieri sulle strade di competenza provinciale: nella notte di lunedì 6 luglio riparte il cantiere sulla Milano-Meda con chiusure e uscite obbligatorie da Barlassina in direzione sud, da martedì 7 luglio apre quello per lavori di messa in sicurezza del ciglio stradale sul lato sinistro della provinciale nel Comune di Besana Brianza.

Milano - Meda

Riapre dalle 20 di lunedì 6 luglio il cantiere sulla Milano Meda per i lavori di manutenzione straordinaria che comprendono, oltre al rifacimento degli asfalti per circa 140mila mq, la parziale sistemazione delle barriere di protezione marginali incidentate, il rifacimento della segnaletica orizzontale, e la riqualifica della segnaletica luminosa presente nel tratto ricadente del territorio di Meda.

Si riparte da Barlassina direzione Sud ( verso Milano) e dalle 20 sono previste queste chiusure:

- Uscita obbligatoria svincolo n. 13 Barlassina dalle 20 alle 22

contestuale chiusura accesso Sp 44 bis. Lentate sud

Itinerario alternativo: via Guglielmo Marconi, via XXV Aprile, via Montegrappa, corso Milano

Chiusura da A36 uscita obbligatoria Lentate sul Seveso nord dalle 22 alle 5.

Itinerario alternativo: via Nazionale dei Giovi.

Sp 154 Lesmo – Besana in Brianza

Dal 7 luglio 2020 apre cantiere per lavori di messa in sicurezza del ciglio stradale sul lato sinistro della provinciale nel Comune di Besana Brianza al Km 3+800.

Per garantire la sicurezza della circolazione stradale si rende necessario l’istituzione della chiusura totale dal giorno 07/07/2020 fino alla fine dei lavori (data presunta salvo imprevisti il 21/07/2020) nel tratto stradale della SP 154 “Lesmo – Besana”, dalla progr. km. 3+200 alla progr. km. 4+100 nel Comune di Besana Brianza.

