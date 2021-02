Cantieri a Bellusco: ecco il programma dei lavori e delle chiusure al traffico Dal primo febbraio via ai cantieri in via Roma a Bellusco: avranno ripercussioni sul traffico. Ecco come sarà gestito l’avanzamento dei lavori.

Partono lunedì 1 febbraio gli interventi sulla rete fognaria a Bellusco in via Roma e inevitabilmente ci saranno anche delle variazioni sulla viabilità. A partire dall’1 febbraio fino al 6 rimarrà chiusa al traffico la l’intersezione tra la stessa via Roma e via Bergamo.

Per quanto riguarda la via soggetta a lavori le chiusure si prolungheranno fino all’8 maggio ma saranno diversificate nel tempo e procederanno a lotti seguendo man l’avanzamento dei lavori sulla via. Il primo tratto che verrà chiuso sarà quello tra l’intersezione con via Bergamo e via Elsa Morante; il secondo tra quest’ultima e via Pascoli; la terza fase riguarderà il tratto fino a via Carducci la quarta con via Verga e l’ultima da questa a via Mezzago.

Durante la chiusura i diversi tratti saranno preclusi al traffico veicolare e alla sosta. Sarà comunque garantito, dove possibile, il transito dei veicoli diretti alle ditte e alle abitazioni che insistono nel tratto all’occorrenza interessato al cantiere e comunque di garantire il transito pedonale e l’accesso alle civili abitazioni.

I lavori in questione prevedono il posizionamento, ad opera di Brianzacque, di un nuovo collettore che sostituisce il presente ammalorato, da collegare alle utenze lungo la via e la realizzazione di nuove caditoie di raccolta delle acque piovane per migliorarne il deflusso ed arginare il problema degli allagamenti dovuti al mancato deflusso delle acque in caso di precipitazioni abbondanti e improvvise. Contemporaneamente saranno effettuati degli interventi per la sostituzione competa dei pali della pubblica illuminazione e il completo interramento della linea elettrica che ora è aerea.

