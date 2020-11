Cantiere sulla Statale 36 in direzione sud, code da Seregno Un cantiere sulla Statale 36 in direzione sud tra Seregno e Lissone che da martedì ha creato lunghe code.

Attenzione sulla Statale 36 per un cantiere in direzione sud che da martedì ha creato code tra Seregno San Salvatore e Lissone . Si tratta di lavori di asfaltatura in prima corsia per cui è stata modificata anche la segnaletica orizzontale. L’inizio del periodo di limitazioni previste per la zona rossa in cui la Lombardia è stata inserita, a partire a venerdì 6 novembre, dovrebbe anche ridurre il pericolo di code.

