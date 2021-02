Candidature da tutto il mondo per V_AIR 2021 quest’anno dedicato alla “catastrofe” Sono ben 154 e provengono da 27 nazioni: ora parte la fase di valutazione e selezione delle proposte a cura dell’esperta artista Maria Paola Zedda per stabilire chi potrà esporre le sue opere al Must di Vimercate nel mese di maggio.

Tanti giovani artisti da tutto il mondo vogliono esporre a Vimercate e prendere parte alla quinta edizione di V_AIR Vimercate Art In Residence 2021. Sono ben 154 le candidature per soli 6 posti, provenienti da 27 nazioni, da 4 continenti! Dall’India e dall’Argentina, dal Portogallo e dalla Croazia, dalla Svezia, dall’Egitto e dal Ghana. Questi sono i numeri molto positivi del bando lanciato poche settimane fa dall’amministrazione comunale. Da un’edizione con l’altra le adesioni a questo progetto artistico sono più che raddoppiate.

Ora parte la fase di valutazione e selezione delle proposte a cura dell’esperta artista Maria Paola Zedda responsabile di numerosi progetti culturali nell’ambito delle arti performative e visive. Nelle prossime settimane sarà definita una graduatoria per chi potrà esporre le sue opere al Must di Vimercate nel mese di maggio. Saranno selezionati come detto fino a 6 artisti ai quali sarà assegnato per tre settimane un atelier presso la sede del museo in cui creare le proprie opere, un alloggio e un premio per la produzione di 1.800 € (incluso il 20% di tasse).

Al termine ciascun artista donerà al museo la propria opera, che entrerà a far parte delle collezioni. Durante il periodo della residenza, gli atelier degli artisti saranno aperti al pubblico in momenti programmati, trasformandosi in luoghi di incontro e ascolto con gli abitanti, i curatori e i critici d’arte. il tema di questa rassegna è la “catastrofe”: cifra del tempo, della precarietà del vivere su un pianeta infetto, devastato dal riscaldamento climatico, consacrato al profitto, reso fragile dall’azione dell’uomo.

