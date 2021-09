Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Cancro Primo Aiuto: premi ai dirigenti della salute in Lombardia e alle forze dell’ordine Serata di premiazioni per la Onlus brianzola Cancro Primo Aiuto: riconoscimenti ai direttori generali lombardi e ai rappresentanti delle Forze dell’ordine della provincia di Monza e Brianza che si sono distinti nella gestione dell’emergenza Covid.

Serata di premiazioni per la Onlus brianzola Cancro Primo Aiuto che a Villa Walter Fontana di Capriano di Briosco lunedì ha consegnato i propri riconoscimenti ai direttori generali lombardi e ai rappresentanti delle Forze dell’ordine della provincia di Monza e Brianza che si sono distinti nella gestione dell’emergenza Covid.

A ricevere la targa sono stati: Peter Assembergs, direttore generale ASST Bergamo Ovest, Ezio Belleri, dg Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Walter Bergamaschi, dg ATS Milano, Stefania Bolis, dirigente amministrativo ATS Brianza, Gianni Bonelli, dg ASST Sette Laghi, Marco Bosio, dg Ospedale Niguarda, Silvano Casazza, dg ASST Monza, Lorella Cecconami, dg ATS Pavia, Maria Grazia Colombo, direttore amministrativo ASST Lecco, Giulio Gallera, consigliere Regione Lombardia, Massimo Giupponi, dg ATS Bergamo, Francesco Laurelli, dg ASST Melegnano e Martesana, Stefano Manfredi, dg Istituto dei Tumori, Salvatore Mannino, dg ATS della Val Padana, Carlo Nicora, dg Policlinico San Matteo Pavia, Ida Ramponi, dg ASST Crema, Tommaso Saporito dg ASST Valtellina e Alto Lario, Matteo Stocco, dg ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, Raffaello Stradoni, dg ATS Montagna, Marco Trivelli, dg ASST Brianza, Alessandro Venturi, presidente Policlinico San Matteo di Pavia, Alessandro Visconti, dg ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, e Alberto Zoli, dg AREU Lombardia.

Riconoscimenti anche per il prefetto di Monza e Brianza, Patrizia Palmisani, il questore di Monza e Brianza, Michele Davide Sinigaglia, il comandante dei Vigili del Fuoco di Monza, Marcella Battaglia, il comandante dei Vigili del Fuoco di Como, Claudio Giacalone, il comandante del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza, Maurizio Querqui, e il comandante del Comando provinciale dei Carabinieri di Monza e Brianza, Gianfilippo Simionello.

«Eravamo proprio qui per una manifestazione quando anche in Brianza si registravano i primi casi di Covid – ha ricordato il prefetto Palmisani – In questo difficile periodo abbiamo dimostrato di saper fare squadra nell’affrontare la pandemia: tutti ce l’abbiamo messa tutta».

premiazione Cancro primo aiuto: la donazione del mezzo per le vaccinazioni

Nel corso della serata, alla quale hanno preso parte il presidente di Cancro Primo Aiuto Eugenio Cremascoli, l’amministratore delegato Flavio Ferrari,l’assessore all’Istruzione di Regione Lombardia Fabrizio Sala, gli europarlamentari Angelo Ciocca e Isabella Tovaglieri, i consiglieri di Regione Lombardia Gigi Ponti e Marco Colombo e il presidente della Provincia Monza Brianza Luca Santambrogio, sono stati consegnati un elettrocardiografo destinato alla struttura complessa di Urologia del presidio di Treviglio dell’ASST Bergamo Ovest e, grazie al contributo delle aziende Tentori Iveco e Columbus Clinic Center, associate a Cancro Primo Aiuto, un furgone che permetterà di garantire il servizio vaccinazioni sul territorio lombardo e altre prestazioni dell’Agenzia regionale emergenza urgenza.

