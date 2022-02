Cancro primo aiuto consegna due mezzi alla Croce Rossa, la Cri ricambia con la Gran Croce al Merito - VIDEO Cancro Primo Aiuto e Croce Rossa di Monza insieme giovedì pomeriggio a Villa Fontana di Capriano di Briosco: l’associazione ha consegnato alla Cri due auto di servizio, la Croce Rossa premierà l’associazione con la Gran Croce al Merito.

La Croce Rossa di Monza rispolvera la gloriosa Gran Croce al Merito e lo fa per premiare l’associazione Cancro Primo Aiuto. Mercoledì 9 febbraio a Villa Walter Fontana di Capriano la Cri brianzola del presidente Dario Funaro tornerà ad assegnare l’ambito riconoscimento che storicamente veniva assegnato in tempi di guerra, quando l’azione dei sodalizi valeva a salvare vite umane e a compiere imprese eroiche. Esattamente come fatto in questi due anni di pandemia da CPA.

L’annuncio del conferimento della Gran Croce al Merito è stato fatto nello stesso contesto di Villa Fontana, nel pomeriggio del 3 febbraio in occasione della consegna da parte di Cancro Primo Aiuto di due auto di servizio alla Cri di Monza e alla Cri di Como.

Mezzi indispensabili in tempi di distanziamenti sociali che riducono i posti a sedere e di servizi sempre più “salva vita” e di rapida realizzazione. Al pomeriggio brianzolo ha preso parte il sindaco Dario Allevi, che non ha voluto mancare poche ore prima di andare a Roma per partecipare all’udienza di Papa Francesco, il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, il presidente della sede territoriale di Monza e Brianza di Assolombarda Gianni Caimi e altre autorità brianzole.

