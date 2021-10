Campo da calcio di via Valosa a Monza, le reazioni del quartiere e della ditta che ha condotto i lavori Le reazioni del quartiere alla vicenda del campo da calcio di via Valosa di Sotto a Monza, chiusa da parte del Comune con una nota ufficiale. Il gruppo Cittadini attivi di San Fruttuoso: “Creato un caso, scegliere il quartiere come teatro di scontri a sfondo politico si dimostrerà un errore”; il comitato San Fruttuoso bene comune: “Non ci sarebbe stato motivo di preoccupazione se fosse stato messo un cartello, come è previsto e a maggior ragione in un luogo pubblico”; il titolare della ditta: “Mi scuso con i cittadini per come è stato svolto il lavoro”.

Chiusa la vicenda della sostituzione delle porte del campo da calcio di via Valosa di Sotto da parte del Comune, restano i commenti dei cittadini per una situazione che ha sollevato non poche polemiche dentro e fuori il quartiere.

«C’è chi ha usato questo fatto per crearne un caso, arrivando addirittura a parlare di vandalismo. Sono argomentazioni che mirano a denigrare il quartiere di San Fruttuoso – spiegano i membri del gruppo Cittadini attivi di San Fruttuoso dalla loro pagina Facebook, in una nota condivisa anche dal comitato Cittadini liberi Triante e San Fruttuoso - Scegliere San Fruttuoso come teatro di scontri a sfondo politico, esagerando situazioni che sono sotto gli occhi di tutti nella loro semplicità e chiarezza, si dimostrerà un errore. Questo è un bel quartiere, con grande armonia tra le persone».

Pronta la replica anche del comitato San Fruttuoso bene comune. «Se fosse stato messo un cartello che informava i cittadini dei lavori che il Comune stava conducendo nel campo di via Valosa, così come è previsto quando si avvia un cantiere, a maggior ragione se si tratta di un luogo pubblico, forse non ci sarebbe stato motivo per destare l’attenzione sociale su una situazione che è apparsa come un atto di vandalismo, proprio perché non giustificato da alcuna comunicazione ufficiale».

Sulla questione è intervenuto anche Emanuele Caporlingua, titolare dell’impresa PMM srl che ha condotto i lavori in via Valosa: «Mi scuso con i cittadini per come è stato svolto il lavoro di rimozione delle porte e per come è stato lasciato incustodito il cantiere per diversi giorni. Ora è tutto a posto, mi scuso davvero per come hanno agito i miei operai».

© RIPRODUZIONE RISERVATA