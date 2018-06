Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Camparada, un 27enne incensurato arrestato per spaccio di cocaina e hashish Un 27enne italiano, incensurato, è stato arrestato nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 giugno a Camparada (MB), dai carabinieri della Compagnia di Monza, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari gli hanno trovato addosso e a casa dosi di cocaina e hashish.

Un 27enne italiano, incensurato, è stato arrestato nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 giugno a Camparada (MB), dai carabinieri della Compagnia di Monza, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un controllo hanno fermato il giovane il quale, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 2,3 grammi circa di sostanza stupefacente tipo cocaina suddivisa in dosi; di 29 grammi circa di sostanza stupefacente tipo hashish e di 110 euro in contanti.

Durante una successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 3,5 grammi di cocaina, 33 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il 27enne è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato.

