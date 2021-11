Camparada, nuovo cantiere di BrianzAcque: chiude per due mesi via Brianza verso Arcore A causa dell’ennesimo cantiere di BrianzAcque, chiuderà per altri due mesi via Brianza a Camparada, la strada che collega il piccolo Comune ad Arcore.

Ingorghi in vista tra Camparada, Lesmo e Arcore. Da mercoledì 10 novembre BrianzAcque inizierà i lavori di estensione della rete fognaria tra Camparada e Arcore: precisamente dal confine con Arcore fino a via Cabella (per un tratto di una cinquantina di metri). Per questo motivo, viale Brianza sarà chiuso al traffico il tratto verso Arcore (la strada dei boschi) fino all’8 gennaio. Due mesi di chiusura, quindi. Via Cabella sarà invece accessiibel, con il senso unico alternato, fino al 25 novembre.

si tratta di una nuova chiusura per la strada che collega i due Comuni, dopo quella avvenuta nei mesi scorsi, e per diverse settimane, per l’estensione della rete del metano.

