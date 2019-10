Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gabriele Galbiati)

La Bmw cannibalizzata dai ladri a Camparada (Foto by Gabriele Galbiati)

Camparada, i ladri smontano una Bmw ripresi dalle telecamere di sorveglianza Al lavoro indisturbati nonostante le telecamere che hanno ripreso tutto: ora i video dei ladri che hanno cannibalizzato una Bmw nel parcheggio di via Lario a Camparada è nelle mani delle forze dell’ordine.

Hanno lavorato indisturbati, nonostante le telecamere di sicurezza installate dai residenti della zona. La banda delle auto ha colpito ancora a Camparada. E a distanza di un anno ha puntato nuovamente il parcheggio di via Lario: e questa volta a finire nel mirino dei ladri è stata una Bmw, completamente cannibalizzata da professionisti che nel giro di pochissimo tempo - tra le 3.15 e le 4.18 del mattino, i filmati sono ora a disposizione delle forze dell’ordine - hanno smontato il paraurti anteriore completo di fari e successivamente hanno smembrato gli interni portando via il volante, contachilometri ed il corpo centrale del cruscotto compreso di autoradio e sistema touchscreen.

I proprietari, che hanno pubblicato le immagini sui social, si sono detti «sconcertati dall’accaduto» e hanno quantificato i danni in circa 25mila euro. Proprio lo scorso anno, un’Audi aveva fatto la stessa fine, sempre all’interno del parcheggio di via Lario. Per questo i residenti, che nel frattempo si sono organizzati con un impianto di sorveglianza privato, chiedono al Comune un intervento sugli alberi che oscurano le luci del lampione e maggiore sicurezza.

