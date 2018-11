Camparada, dagli Amici del Masciocco 20mila euro alle associazioni del territorio: e arriva anche la Cassoeula Ventimila euro dagli Amici del Masciocco per dodici realtà del territorio. Il tradizionale pranzo annuale dell’associazione di Camparada, domenica all’oratorio San Giuseppe di Lesmo, ha permesso anche di fare il bilancio della sagra di agosto. Prossimo appuntamento con la Cassoeula.

Dei fondi raccolti beneficeranno la Comunità pastorale Santa Maria, Protezione Civile di Camparada, Caritas parrocchiale, Associazione “Mehala” (impegnata nelle adozioni a distanza), Associazione “Cuori in coro”, Associazione “Don Giulio Farina” (impegnata nella ricerca e nella terapia dei tumori in collaborazione con l’Unità di Oncologia Medica del San Gerardo di Monza), Associazione “Amici e Voce”, Associazione “Insieme si può fare” (impegnata in progetti umanitari nel territorio siriano), Croce Bianca di Lesmo, sezione di Besana Brianza, per l’acquisto di un manichino per i corsi di rianimazione, Associazione “La Saint-Luoisienne” (progetti sportivi in Senegal), Associazione “Cam to me Onlus” (impegnata in progetti umanitari in Africa e Sud America), “Associazione comunità Papa Giovanni XXIII” in Cile, gestita del lesmese Marcello Teruzzi.

Durante il pranzo, il consiglio direttivo composto dal presidente Davide Ravasi, Daniele Carniel, Lorenzo Sala, Emanuele Nova, Davide Nova e Gabriele Galbiati ha rinnovato i ringraziamenti per l’indispensabile attività dei più di 100 volontari che collaborano attivamente ogni anno con l’associazione.

«Vogliamo ringraziare tutti i volontari che, come ogni anno, dedicano il loro tempo per aiutare la nostra realtà – hanno detto - Senza di loro non sarebbe possibile realizzare tutto ciò che facciamo. impegno che siamo sicuri sarà rinnovato anche il prossimo anno, cruciale per la storia della nostra associazione, in quanto festeggeremo la 40esima edizione della nostra sagra».

L’associazione sarà inoltre impegnata a breve in un’altra delle sue iniziative con la preparazione della Cassoeula il cui ricavato sarà destinato alla Caritas Parrocchiale. Le porzioni saranno distribuite domenica 2 dicembre al costo di 10 euro ciascuna comprese di polenta presso la sede della Protezione Civile di Camparada (ex scuola elementare) in via Gabriele Colombo tra le 11.30 e le 12.30. Per acquistare la Cassoeula è tassativamente necessaria la prenotazione, chiamando la Ferramenta F.lli Crippa di Lesmo al numero 039 6980937.

