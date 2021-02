Camparada: cade in un fosso nel bosco e si frattura, arrivano 118 e vigili del fuoco per salvarlo Un uomo di 46 anni è caduto in fosso in un bosco di Camparada e si è rotto un femore: per portarlo in salvo sono dovuti intervenire vigili del fuoco e 118.

Va a fare una passeggiata nel bosco, finisce in un fossato, si frattura. Ed è così che devono intervenire i vigili del fuoco di Monza per portarlo in sicurezza. È successo nel primo pomeriggio di sabato 20 febbraio a un uomo di 46 anni a Camparada, in via Cappelletta, dove gli uomini del comando sono intervenuti per recuperarlo dopo l’incidente.

Il quarantenne era nel bosco con la famiglia ed è scivolato: la caduta gli ha procurato la rottura di una gamba a causa della quale non era più in grado di rialzarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno dovuto raggiungere il luogo della caduta senza l’uso di mezzi. Una volta immobilizzato l’infortunato, è stato trasportato all’esterno del bosco e poi con l’ausilio del fuoristrada dei vigili del fuoco fino all’ambulanza. È stato ricoverato all’ospedale di Vimercate. Sul posto anche i carabinieri.

