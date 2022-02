Camion in fiamme, intervengono i vigili del fuoco da Desio con due mezzi L’incendio ha interessato il mezzo pesante a Paderno Dugnano, in via Salvo D’Acquisto. Vigili del fuoco da Lodi e Milano sulla autostrada A1 per un tir avvolto dalle fiamme dopo essersi ribaltato. Ferito il conducente. Traffico in tilt.

I vigili del fuoco sono intervenuti mercoledì 16 febbraio nel primissimo mattino, attorno alle 6.30, per spegnere le fiamme che hanno avvolto un camion a Paderno Dugnano in via Salvo D’Acquisto. Sul posto sono state inviate una autopompa e una autobotte dal distaccamento di Desio. Non ci sarebbero feriti.

Incendio camion a Paderno Dugnano (foto Vigili del fuoco)

Nelle stesse ore tre mezzi e una dozzina di uomini dei vigili del fuoco di Lodi, Sant’Angelo Lodigiano e Milano, sempre nella mattinata di mercoledì, si sono portati invece sulla autostrada A1, all’altezza di Lodi Vecchio dove si è ribaltato e ha preso fuoco un tir con rimorchio guidato da un 47enne (soccorso in codice giallo), carico di farmaci scaduti da smaltire. Il mezzo pesante è finito coricato sullo spartitraffico tra le due carreggiate e le fiamme, alimentate dal carico si sono sviluppate molto rapidamente. Sulla autostrada si sono formate lunghissime code come anche sulla ex statale 235 e sulla via Emilia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA