Milano-Meda camion rifiuti in fiamme (Foto by Cristina Marzorati)

Camion in fiamme a Barlassina, traffico in tilt sulla Milano-Meda Soccorsi, vigili del fuoco, forze dell’ordine e traffico in tilt sulla Milano-Meda martedì 28 settembre per l’incendio di un camion che trasportava rifiuti.

Soccorsi, vigili del fuoco, forze dell’ordine e traffico in tilt sulla Milano-Meda per l’incendio di camion che trasportava rifiuti. È successo intorno alle 13 di martedì 28 settembre all’altezza dello svincolo di Barlassina in direzione Como. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Meda e Seveso, per le operazioni di spegnimento è stato necessario limitare il traffico. Nessuno ferito: illeso l’autista classe 63.

Milano-Meda camion rifiuti in fiamme

