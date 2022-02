Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Camion fermo e tamponamento in Statale 36: code in direzione nord, a Giussano e a Lissone Due eventi, senza conseguenze per le persone coinvolte, hanno congestionato la circolazione sulla Statale 36 e anche sulla viabilità locale a Lissone e Giussano.

Un pomeriggio nero per il traffico quello di venerdì 25 febbraio sulla Statale 36 in direzione nord. Due eventi, senza conseguenze per le persone coinvolte, hanno congestionato la circolazione sulla superstrada e anche sulla viabilità locale.

Il primo coinvolge un camion in panne che intorno alle 13 si è fermato sul curvone di Briosco. Il secondo è un tamponamento che verso le 15 si è verificato in corsia di sorpasso all’altezza di Lissone-Seregno San Salvatore.

In entrambi i casi è stato previsto l’intervento di Polizia stradale e squadre Anas.

Il recupero dell’autoarticolato con un carro attrezzi adatto ha richiesto del tempo e nel frattempo si sono formate code sulla Valassina e a Giussano sulle strade urbane.

Il tamponamento ha creato altre code con difficoltà sull’uscita di Lissone Cascina Aliprandi.

