Camion contro il ponte della Sp 13: disagi in via Archimede tra Agrate Brianza e Brugherio Disagi in via Archimede tra Agrate Brianza e Brugherio mercoledì mattina: un camion con un braccio della gru sporgente ha colpito il ponte della Sp 13. Sul posto polizia locale e ingegneri della Provincia.

Colpito il ponte della Sp 13 e la via Archimede che collega Agrate Brianza e Brugherio resta in parte chiusa al traffico. Singolare incidente mercoledì mattina sulla strada della zona industriale: un camion condotto da un uomo di 45 anni ha urtato violentemente il viadotto sovrastante via Archimede con un braccio della gru che sporgeva a un’altezza superiore ai 4 metri.

L’impatto ha provocato la caduta di calcinacci. Immediatamente sono stati allertati gli agenti della polizia locale, che si sono presentati sul posto con due pattuglie per chiudere la strada al transito e permettere agli ingegneri della Provincia di Monza e Brianza, avvertiti dal vicecomandante dei vigili Massimiliano Trisolini, di intervenire rapidamente per controllare le condizioni del ponte.

Fortunatamente il viadotto nonostante la botta ha retto e non è stato necessario chiudere la Sp 13 che transita sopra la zona industriale di Agrate. Al contrario invece via Archimede è stata chiusa al traffico e poi riaperta a senso unico alternato nel tratto compreso tra la rotonda di via Montegrappa e il punto dell’incidente per permettere la messa in sicurezza. Non sono mancate lunghe cose in entrambi i sensi di marcia e disagi alla circolazione. Nel frattempo il camionista è stato sanzionato con una multa inosservanza dei cartelli stradali posti a margine della carreggiata.

