Camion contro il ponte della Sp 13: chiusa via Archimede ad Agrate Brianza, limitazioni sul cavalcavia

Una strada comunale chiusa ad Agrate Brianza e il divieto di passaggio sul ponte della Sp 13 per mezzi più pesanti di 3,5 tonnellate. Sono le conseguenze dell’incidente di mercoledì mattina: un camion di passaggio in via Archimede ha urtato il ponte della provinciale con il braccio della gru e ha provocato la caduta di calcinacci.

La società esperta in verifiche strutturali, incaricata dalla Provincia, ha confermato che è possibile mantenere aperta la Sp 13 Monza-Melzo in prossimità del ponte ma per poter agevolare il più possibile l’esecuzione dei lavori di ripristino all’interno del cavalcavia è stata emessa emesso una ordinanza che introduce la limitazione a 3.5 tonnellate lungo il tratto interessato: i mezzi pesanti saranno deviati lungo il vecchio tracciato della provinciale da via Matteotti e dal cavalcavia “Star” (area casello autostrada A4).

In vista dei lavori di ripristino delle parti colpite, che saranno eseguiti appena definito il progetto dell’intervento, è stata chiusa via Archimede, ad Agrate: vietato il passaggio sotto il cavalcavia lungo la comunale che porta a Brugherio nella zona industriale.

