Camion carico di auto resta incastrato sotto il ponte ferroviario di Desio

Il ponte della ferrovia di Desio ha fatto un’altra “vittima” sabato pomeriggio 29 settembre: una bisarca carica di auto nuove da consegnare ad alcuni concessionari della zona si è infatti incastrata sotto l’arco del tunnel danneggiando seriamente il prezioso carico, come ben visibile dalla foto.

L’autista del mezzo pesante, con targa straniera, probabilmente non ha valutato l’altezza del ponte rispetto a quella del suo mezzo e ci è entrato comunque, rimanendo poi incastrato: uscito con la cabina di guida dal ponte, ha lasciato il volante, illeso, e chiamato i soccorsi. Inutile dire che il ponte, percorribile in un solo senso di marcia, in uscita dalla città, sia rimasto chiuso a lungo per poterlo liberare dal mezzo pesante.

