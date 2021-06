Camion bloccato dal ponte ferroviario, code tra Arcore e Lesmo È stato un martedì mattina all’insegna delle code nell’angolo del vimercatese tra Arcore, Lesmo, Usmate: un camion troppo alto per passare sotto il ponte della ferrovia in viale Brianza ha bloccato il traffico per più di un’ora. Sul posto la polizia locale.

Un camion troppo alto per passare sotto il ponte della ferrovia in viale Brianza ad Arcore, un cantiere aperto a Camparada e l’abituale traffico della zona nelle ore di punta. È stato un martedì mattina all’insegna delle code nel triangolo del vimercatese: a cavallo delle 8, un tir in salita si è bloccato al passaggio ferroviario. Necessario l’intervento della polizia locale che ha dovuto far scorrere il mezzo in retromarcia fino al primo allargamento disponibile, qualche centinaio di metri più in basso. Nel frattempo si sono formate lunghe code sia verso Lesmo che in discesa verso Arcore.

A complicare la situazione anche un cantiere in via Resegone a Camparada che ha bloccato un eventuale sfogo verso Usmate Velate, mentre la “normale” coda in via Marconi si è allungata fino a California. Congestionando anche le vie laterali fino a Correzzana.

La situazione verso Arcore si è normalizzata poco prima delle 9.

